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3 Bin 720 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

3 Bin 720 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, Boğazköprü yol uygulamasında durumundan şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

İHA

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