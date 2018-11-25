Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, Boğazköprü yol uygulamasında durumundan şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İHA
25 Kasım 2018 Pazar 12:48
Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, Boğazköprü yol uygulamasında durumundan şüphelenilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramalarda 3 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İHA