3 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI DEAŞ Şüphelisi 3 kişi yakalandı

İlimiz Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 23.12.2020 günü Melikgaziİlçesinde (2) farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu (M.E.M), (M.Y) ve (M.Y) isimli (3) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemlerine başlanılmıştır.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir dendi.

Haber Merkezi