Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

DEAŞ Şüphelisi 3 kişi yakalandı

3 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
İlimiz Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 23.12.2020 günü Melikgaziİlçesinde (2) farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu (M.E.M), (M.Y) ve (M.Y) isimli (3) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemlerine başlanılmıştır.
 
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir dendi.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.