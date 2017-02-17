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3 Suriyeli tutuklandı

Kayseri'de geçen günlerde 20 yaşındaki bir gencin bıçakla öldürdükten sonra ülkelerine kaçmak isterken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

3 Suriyeli tutuklandı
Çorakçılar Mahallesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışmada bıçaklanan 20 yaşındaki M.A. hayatını kaybetmiş, Y.Y. de yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda, cinayet şüphelisi olan Suriye uyruklu İ.E.H. (22), S.O. (19) ve M.M.'yi (17) ülkelerine kaçmak isterken gözaltına aldı.
Şahıslar, Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye çıkarılan şahıslar cezaevine gönderildi. 



İHA

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