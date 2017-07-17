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30 gündür aranan şüpheli 'terörizme finans'tan tutuklandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'na finans sağladığı iddiasıyla 30 gündür aranan ve yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

30 gündür aranan şüpheli 'terörizme finans'tan tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışındaki kuruluşlarına iltisaklı Bank Asya Katılım Bankası A.Ş şubelerinden, farklı miktarda para transferi yapmak suretiyle terör örgütüne finansman sağladığı iddiası ile 14 Haziran 2017'den beri aranan şüpheli F.Ç. (35), polis ekiplerince 13 Temmuz'da yakalandı.
2 gündür Emniyet'te sorgusu süren F.Ç. Adliye'ye sevk edildi. Savcılık tarafından terörizme finans sağlığı iddiasıyla tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.Ç. dün 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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