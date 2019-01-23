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30 Kilo Uyuşturucu Maddeyle Ticaret Yapan 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. 2 kişinin, 2013 yılında uyuşturucu madde ticareti yaparken yakalandıkları, 6 yıl hapis cezası aldıkları ve dosyalarının halen açık durumda olduğu tespit edildi.

30 Kilo Uyuşturucu Maddeyle Ticaret Yapan 2 Kişi Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü YANDOL Büro Amirliği ekipleri, Hunat Mahallesi Kalpaklıoglu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek M.B. ve İ.F.S.'yi durdurdu. Şahısların üstlerinde yapılan aramadan bir fişek sigara kağıdına sarılı vaziyette esrar ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, M.B. ve İ.F.S.'nin 2013 yılında 30 kilo uyuşturucu madde ile ticaret yaparken yakalandıkları ve 6 yıl hapis cezası aldıkları ayrıca dosyalarının halen açık durumda olması dolayısıyla gözaltına alındı.
 

İHA

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