31 defa bylock kullanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.K. hazır bulundu.

5 farklı günde 31 defa FETÖ/PDY’nin gizli iletişim ağı bylock programına bağlandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.K., “Öğrencilik yıllarımda tek kalıyordum, ancak çok arkadaşım eve gelir, giderdi. Ben asla bylock kullanmadım da indirmedim de. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.K.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, sanık İ.K.’nin tahliyesine karar verdi.