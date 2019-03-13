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36 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Otobüsün 2 şoförü ve 2 muavinine de 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan işlem yapıldı.

36 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya yol uygulamasında durdurulan 44 NZ 119 plakalı yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 36 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Şahıslar yurda kaçak girme şüphesi ile yakalanarak polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Ayrıca, yolcu otobüsünün şoförleri Ramazan K., Seyfettin F. ve muavinler Kerem O. ile Onur A. da gözaltına alınarak 'Göçmen Kaçakçılığı Yapmak' suçundan işlem yapıldı.


Şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
 

İHA

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