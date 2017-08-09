38 yaşındaki kadından haber alınamıyor

6 gün önce Kayseri'den aktarma yaparak, Adana'daki akrabalarının yanına gitmek için Boğazlıyan - Ovakent yol ayrımından dolmuşa binen Miyase Yıldırım’dan hala haber alamayan yakınları, Yıldırım’ı bulmak için kayıp ilanı verdi. Başvurmadıkları yer kalmadığını söyleyen Miyase Yıldırım’ın yeğeni Halil Bulut, Boğazlıyan-Ovakent yol ayrımında kardeşi tarafından minibüse bindirdiklerini, Yıldırım’dan aktarma yapmak için Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında minibüsten indikten sonra haber alamadıklarını söyledi.Şu ana kadar ne yaptılarsa bir sonuç alamadıklarını söyleyen Bulut, “Teyzem Miyase Yıldırım 6 gündür kayıp. Herhangi bir haber, bilgi alamıyoruz. Başvurmadığımız yer kalmadı. Biz bu insanın hayatından endişeliyiz. Öldü mü, kaldı mı, kaçırıldı mı herhangi bir bilgi bize verilmiyor. Teyzemi saat 15:30’da Boğazlıyan-Ovakent yol ayrımında kardeşim eliyle bindiriyor dolmuşa. Dolmuşçu ‘Ben saat 16:10 geçe otogarın karşısında indirdim’ diyor. Ondan sonra teyzemden herhangi bir haber alamıyoruz. Adana’ya gidecekti. 21:00-21:30 gibi Adana’da olacaktı, kardeşimizi aradık karşılayın diye. Ama sabah 06:00’ya kadar teyzem herhangi bir otobüse, dolmuşa binmemiş. Üzerinde kimliği yok, evde unutmuş. Kocasıyla tartışmış biraz, acaba başına bir şey mi geldi diye endişeleniyoruz. Yaşadığını bilelim yeter. Yeter ki bunu bize söylesinler. Bütün sülalemiz Adana’da, ama gitmemiş. Gitseydi söylerlerdi bize. Allah rızası için bize bir bilgi versinler desinler ki ‘Yaşıyor, bu bayanı sormayın.’ Biz bunu istiyoruz. Biraz takıntılıdır, kocasıyla biraz tartışmış. Ama öyle büyük bir kavga yok. Belli olmuyor, acaba gitti kendini suya mı attı? Belli olmuyor, bir anlık öfkedir. Biran önce bir şey söyleyin, ‘Yaşıyor, ölmüş, kaçırılmış’ deyin ki biz de ona göre bir şeyler yapalım” ifadelerini kullandı.Yetkililere seslenen Bulut, biran önce teyzesinin bulunmasını isteyerek, “Rica ediyorum devlet birimlerinden, gereken makamlardan Allah rızası için teyzemiz bir an önce bulunsun” dedi.