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4 araç birbirine girdi

Kayseri'de meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi.

4 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 31 TP 236, 38 VA 696, 79 SAB 091 ve 38 VH 497 plakalı araçlar kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza dolayısı ile güvenlik amaçlı trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, trafik akışı da normale döndü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

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