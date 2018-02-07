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4 İLDE EŞ ZAMANLI BYLOCK OPERASYONU

Kayseri merkezli 4 ilde Bylock operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

4 İLDE EŞ ZAMANLI BYLOCK OPERASYONU
 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma çerçevesinde Bylock kullanan 8 şahsa yönelik Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütünün iletişim ağı Bylock kullanan 8 şahsa yönelik Kayseri merkezli, İstanbul, Manisa ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan N.S. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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