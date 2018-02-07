4 İLDE EŞ ZAMANLI BYLOCK OPERASYONU

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma çerçevesinde Bylock kullanan 8 şahsa yönelik Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütünün iletişim ağı Bylock kullanan 8 şahsa yönelik Kayseri merkezli, İstanbul, Manisa ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan N.S. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütünün iletişim ağı Bylock kullanan 8 şahsa yönelik Kayseri merkezli, İstanbul, Manisa ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan N.S. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İHA