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4 kişi sobadan zehirlendi

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 

4 kişi sobadan zehirlendi
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ikamette bulunan 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E. G. (21) ve S. G.'yi (19) Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer iki kişiyi de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanelere kaldırılan şahıslar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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