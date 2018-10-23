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4 Şüpheli Hırsızlıktan Yakalandı      

Yahyalı’nın Büyükçakır  mahallesi Kaletaş mevkiinde, bölgede dolaşmakta olan 1 şüpheli araç ile 2 şahsın hayvan hırsızlığı yapabilecekleri ihbarı alınmasının üzerine, olay yerinin uzakta olması sebebiyle vatandaşın şüpheli araç ve şahısları takip etmesi istendi. Vatandaş ile Jandarma ekipleri olaya karışan 4 şüpheliyi yakaladı.

4 Şüpheli Hırsızlıktan Yakalandı      

Yahyalı’nın Büyükçakır mahallesine yaklaşık 60 km. uzaklıkta bulunması ve devriye kuvvetinin bölgeye intikalinin zaman alacağından dolayı, ihbarcı vatandaşlara daha önceki tarihlerde kendilerine Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında verilen bilgilendirme toplantılarında yapılacak hal tarzlarına göre şüpheli araç ve şahısların takip edilmeleri istenildi.

Yapılan takip sonucunda, 27 plakalı araç ile H.T. ve F.D. isimli şüpheliler, vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay yerine intikal eden Jandarma devriyesi tarafından yapılan araştırmada, araca yaklaşık 100 metre mesafede ayakları iple bağlanmış 3 küçükbaş hayvan bulundu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen M.T. ve F.Y. isimli diğer şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan 3 küçükbaş hayvan, sahibi mağdur İ.Ç. isimli şahsa teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Haber: Remzi Yıldırım

İHA

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