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4 YIL ÖNCEKİ POMPACI CİNAYETİNDE 5 TUTUKLAMA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2014 yılında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

4 YIL ÖNCEKİ POMPACI CİNAYETİNDE 5 TUTUKLAMA
Edinilen bilgiye göre, 10 Ocak 2014 tarihinde Kayseri-Adana karayolu üzerinde İncesu ilçesi civarında bir akaryakıt istasyonuna gece kar maskeleriyle gelen kimliği belirsiz şahıslar, pompacı Selami Çakır'ı (48) bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştı. 4 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığı dosyayı yeniden ele alarak, faillerin bulunması için özel ekip kurdu. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda dedektifler, kamera kayıtları ve teknik takip sonucu olayla ilgili O.Ç., Y.B., M.Ç., Ö.B., R.A. ile S.Ç. ve A.Ö. isimli kadınları eş zamanlı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şahısların sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA

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