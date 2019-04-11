Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

48 kişi adliye adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 48 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında gazetecileri gören aranan şahıs, “Manşet olacağız” dedi.

48 kişi adliye adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde didik didik arama yapan ekipler, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 48 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 kişi, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan bir kişi, emniyetin önünde kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Aman kurtardınız, manşet olacağız” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişAranan şahıslarTUTUKLAMA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.