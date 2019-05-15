5 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kocasinan, Kızık ve Buğdaylı mahallelerinde yapılan çalışmalarda S.Ö.'nün üzerinde 1 gram metamfetamin, 1 gram toz esrar, A.F.'nin evinde yapılan aramalarda ise 20 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 32 adet tabanca mühimmatı, 2 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 adet yüzük, 1 adet heykel, 1 adet kaşık, 99 adet sikke, 1 adet çim biçme makinesi, 3 adet televizyon ve 1 adet inşaat asansörü ele geçirildi. Ayrıca yapılan incelemelerde evde bulunan T.K.'nın da 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla kentte meydana gelen toplam 5 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olayla ilgili A.F., T.K., S.Ö. ve D.D. gözaltına alındı.







"İyi çek kurban olayım sana"

Öte yandan jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.F. ve T.K. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri sağlık kontrolünde kendilerini görüntüleyen basın mensubuna 'İyi çek, kurban olayım sana' demesi şaşkınlık oluşturdu.

