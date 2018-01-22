5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda, 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. kaçak sigara satışı yapan iş yerleri ve depolara yönelik aramalarda ise 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yetkililer kaçak sigara ile ilgili olarak 2'si Suriye uyruklu 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA