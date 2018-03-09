5 FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKAT ADLİYEDE

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları belirlenen A.S., S.B., M.G., U.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 avukat 3 gün süren işlemlerin ardından bu gün sabah doktor kontrolünden geçirildi. Doktor kontrolünden geçirilen avukatlar adliyeye sevk edildi.