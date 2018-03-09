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5 FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKAT ADLİYEDE

Kayseri'de FETÖ terör örgütünün toplantılarına katıldığı belirlenen ve gözaltına alınan 5 avukat, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 FETÖ ŞÜPHELİSİ AVUKAT ADLİYEDE
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları belirlenen A.S., S.B., M.G., U.U. ve M.Ç. gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 5 avukat 3 gün süren işlemlerin ardından bu gün sabah doktor kontrolünden geçirildi. Doktor kontrolünden geçirilen avukatlar adliyeye sevk edildi. 
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