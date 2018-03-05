5 KİŞİ SİLAHLI SALDIRI SONUCUNDA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi Tahtalı mezrasında meydana gelen olayda Recep Ç., Tekin Ç., Metin Ç., Alican Ç. ve Ferdi Ç.'nin aralarında daha önce husumet bulunan Mehmet Ç., Cengiz Ç., İsmet Ç. ve Abdurrahman Ç. ile Saim Ç.'nin bulunduğu bulunduğu araca pompalı tüfek ve tabanca ile ateş etti.

Meydana gelen saldırıda yaralananlar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay sonrasında yaptığı çalışmalar neticesinde zanlılar Recep Ç., Tekin Ç., Metin Ç., Alican Ç. ve Ferdi Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA