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5 milyon TL değerinde tarihi tablo ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin lüks bir plazadaki iş yerine düzenlediği operasyonda 13. yüzyıldan kalma Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini anlatan bir tablo ele geçirildi. Tablonun değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu lüks bir plazada gayrimenkul işleriyle uğraşan M.N.T.’nin ofisine operasyon düzenledi. Operasyonda 13. yüzyıla ait 200x140 santimetre ebadında Hazreti İsa’nın çarmıha gerilişini anlatan bir tablo ele geçirildi. Gözaltına alınan M.N.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Tablonun değerinin ise yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. 

İHA

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