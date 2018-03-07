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5 sanığa FETÖ’den ceza

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında uzman tabip, öğretmen ve icra müdürünün olduğu tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 5’ine ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

5 sanığa FETÖ’den ceza
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tek tek görülen davalarda tutuksuz sanıkların avukatları hazır bulundu. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Develi Adliyesi İcra Müdürü İ.K., uzman tabip B.İ.T., karı koca ihraç öğretmenler A.E, A.E. ve kadın Ö.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar kadın M.K. ile E.K.’ye delil yetersizliğinden beraat verdi. 

İHA

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