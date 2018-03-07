5 sanığa FETÖ’den ceza

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda tek tek görülen davalarda tutuksuz sanıkların avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Develi Adliyesi İcra Müdürü İ.K., uzman tabip B.İ.T., karı koca ihraç öğretmenler A.E, A.E. ve kadın Ö.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar kadın M.K. ile E.K.’ye delil yetersizliğinden beraat verdi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Develi Adliyesi İcra Müdürü İ.K., uzman tabip B.İ.T., karı koca ihraç öğretmenler A.E, A.E. ve kadın Ö.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar kadın M.K. ile E.K.’ye delil yetersizliğinden beraat verdi.
İHA