5 zehir taciri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacılar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda, Emre G. (37), Erkan D. (26), Hamdi Ç. (31), Erkan Ç. (27), Mehmet K. (25), Sadegül D. (27) yakalanmıştı. Yakalanan şahısların ev, araç ve üst aramalarında daralı ağırlığı 60 gram metamfetamin, 1.45 gram 4 fişek halinde eroin, 5.60 gram esrar, 0.25 gram bonzai, 8 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirilmişti. Ayrıca başka bir soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda da 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan Emre G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

