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50 BiN LiRA YATIRDIKTAN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Kayseri'de dolandırıldığını iddia eden iki kişi polise başvurdu.

50 BiN LiRA YATIRDIKTAN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

A.B'yi (56) cep telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan ve terör örgütüne operasyon yapılacağını söyleyen kişi, hesabına para yatırılmasını istedi. 

Bankaya giderek bu kişinin verdiği "Veli Şekir" ismine 50 bin lira havale yapan A.B, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. 

Öte yandan, B.O. (56), arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından kendisine mesaj gönderen ve "hediye çeki kazandığını" söyleyen kişiye kredi kartı bilgilerine verdi. 

Hesabından 3 bin 695 lira çekilmesi üzerine durumdan şüphelenen B.O, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu. 

Her iki olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.
AA

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