516 trafik kazasında 381 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 39 bin 936 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 10 bin 319 araca trafik idari para ceza tutanağı tanzim edilirken alkollü araç kullanan 157 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu. 607 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 146'sı yaralamalı ve 257'si maddi hasarlı olmak üzere 406 trafik kazası meydana gelirken 249 kişi yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 7 bin 274 araca trafik idari para cezası kesilirken, alkollü araç kullanan 7 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu. 265 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, 35’i yaralanmalı ve 46’sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 81 adet trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 95 kişi yaralandı.



İlçe merkezlerinde ise 5 bin 740 araç kontrol edilirken, eksikliği bulunan 709 araca trafik idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullanan 19 sürücünün belgelerine geçici olarak el konulurken, 52 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

İlçe merkezlerinde 15'i yaralamalı ve 14'ü maddi hasarlı olmak üzere 29 adet trafik kazası meydana gelirken 37 kişi yaralandı.

