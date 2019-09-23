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541 kazada 385 kişi yaralandı

Kayseri'de Ağustos ayı içinde meydana gelen 541 trafik kazasında 385 kişi yaralandı.

541 kazada 385 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri genelinde yapılan uygulamalarda 36 bin 574 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksikliği görülen 11 bin 845 araca trafik idari para cezası tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullandığı belirlenen ve 100 ceza puanını dolduran 153 sürücünün belgesine de geçici olarak el konuldu. Kontroller sırasında 645 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 541 adet trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 385 kişi ise yaralandı.
 

İHA

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