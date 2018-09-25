57 Kişinin Öldüğü, 3 Polisin Şehit Olduğu Gaziantep Terör Saldırısı Davası Ertelendi

20 Ağustos 2016’da Gaziantep ili Beybahçe Mahallesi’nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba intihar saldırısı yapıldı. DEAŞ’lı tarafından üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirmesi ile yaşanan patlamada, 41’i çocuk 57 kişi ölürken, 43’ü çocuk 86 kişi de yaralandı. Polis yaptığı titiz inceleme ve soruşturmada DEAŞ’ın, cemevinde Alevi kökenli kişilere yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiasına ulaştı. Güneykent Mahallesi’nde hücre evinin adresini bulan polis, 10 Ekim’de bir kişinin elinde taşıdığı çantayla girdiği binadan eli boş çıktığını görünce harekete geçti. Eve düzenlenen baskında Ebu Yusuf kod adlı Suriyeli terörist Muhammet Şerif üzerindeki intihar yeleğini patlattı, patlamada 3 özel harekat polisi şehit oldu, 9 polis ve 1’i çocuk 4 Suriyeli yaralandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, aynı gün içerisinde hem kına gecesi saldırısını hem de 3 polisin şehit olmasıyla engellenen yeni saldırının talimatını veren DEAŞ terör örgütünün Gaziantep sorumlusu olduğu iddia edilen ve ’turuncu bülten’ ile aranan Mehmet Kadir C.’nin kaldığı evin adresini buldu. Burak Mahallesi’ne giderek çevrede operasyon için hazırlık yaparken, Mehmet Kadir C.’nin silahlı şekilde kaçtığının görülmesi üzerine bölgede görevli zırhlı araçtan açılan ateşle Mehmet Kadir C. vuruldu. Yaralanan terörist bu sırada evdeki patlayıcıları infilak ettirerek öldü. Patlamanın ardından girilen evde teröristin eşi Fadile ile 2 çocuğunu sağ olarak bulan polis, evde mühimmat ele geçirdi. Gaziantep 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar hakkında ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’kasten öldürme’, ’kasten öldürmeye teşebbüs etmek’, ’tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından dava açıldı. Yargıtay, güvenlik gerekçesiyle davanın Kayseri’de görülmesine karar verdi. İlk duruşma 19 Eylül 2017’de görüldü.



Güvenlik önlemi alındı

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Şehit C. Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davada tutuklu sanıklar Mehmet Ş.E., Enes Ç., Suriyeli Abdurrahman A., Ali Ç., Mehmet Ç., Ahmet K., Hacı P, Hasan U., Mehmet K., Yunus S. ile avukatlar hazır bulunurken, suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile celse arası tahliye olan Fadile C. duruşmaya katılmadı. Dosyada suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle kapalı görülen ve basın mensuplarının alınmadığı davada bir kısım müşteki ve mağdur avukatları, saldırı talimatını veren ve polis operasyonunda evde patlayıcılar ile kendisini öldüren terörist Mehmet Kadir C.’nin celse arası tahliye olan tutuksuz yargılanan eşi Fadile C.’nin yeniden tutuklanmasını talep ettiler. Mahkeme, bu kararı reddetti. Mahkeme heyeti beklenen raporlar nedeniyle duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 20 Aralık’a ertelerken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

