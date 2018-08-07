6 ayrı cinayet işledi, cezaevinden çıktı, 1 kişiyi öldürdü

Edinilen bilgiye göre, 2 Ağustos’ta Erenköy mahallesi Şehir Komandolar caddesi üzerinde bulunan bir villada, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Y.’nin villa önünde bekçi kulübesinde nöbet tutarken, dışarıdan ateş etmek suretiyle maskeli, elinde eldiven bulunan bir erkek şahıs tarafından av tüfeği ile öldürüldü, ölen Sami Y.’ye ait ruhsatlı tabancanın faili meçhul şüpheli yada şüpheliler tarafından yağma edildiği tespit edildi.



950 saat güvenlik kamerası incelendi

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sami Y.’nin maskeli, eldivenli ve kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından av tüfeği ile ateş edilerek öldürülmesi ve maktule ait tabancanın ve malzemelerin yağma edilmesiyle ilgili saha çalışması çalışması başlattı, olay öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının inceledi.



Şahıs, seri katil çıktı

İnceleme sonucunda, şüpheli şahsın bisikletle olay yerine gelip gittiği, olay öncesi günlerde olay yeri çevresinde keşif yaptığı tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan ekipler şahsın, Yıldırı m Beyazıt mahallesine girdiğini tespit ederek, bölgede yoğunlaştı. Mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri ile mülakatlar yapan cinayet büro dedektifleri, yapılan fiziki çalışmalar sonucu 2000-2001 yılları içerisinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüpheli şahıs ile elde edilen görüntüleri karşılaştırdı. Olayın işleniş yönteminin kamuoyunda seri katil olarak bilinen 6 ayrı şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye olan ve Yıldırım Beyazıt mahallesinde ikamet eden Hamdi Kayapınar’ı belirledi. Harekete geçen ekipler, 7 Ağustos sabah 5’de cinayet büro, özel harekat ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ateşli silah arama köpeği ‘Vadi’ eşliğinde yapılan operasyon sonucu Hamdi Kayapınar’ı gözaltına aldı.



Seri cinayetlere devam edeceğini itiraf etti

2000-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan seri katil Hamdi Kayapınar’ın evinde köpekle yapılan aramada ise, suçta kullanılan av tüfeği, geçtiğimiz günlerde öldürülen Sami Y.’ye ait ruhsatlı tabancı, maske, eldiven, bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği elde edildi.



Cinayeti itiraf etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorugya çekilen Hamdi Kayapınar, maktulü kulübe de tabanca ile nöbet tutarken gördüğünü, şahsı daha önce tanımadığını, hasımları olduğu için sadece tabancasını gasp etmek amacıyla öldürdüğünü itiraf etmiştir.



Seri cinayetler

Kurbanlarını ’Av’, kendisini ’Avcı’ olarak gördüğü ifade edilen Hamdi Kayapınar, ilk cinayetinde 14 yaşındaki kardeşini boğarak öldürdü. Kayapınar, 1998 yılı Mart ve 2001 yılı Şubat ayı arasında 6 kişiyi daha öldürdü, 2 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etti.

Hamdi Kayapınar’ın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

