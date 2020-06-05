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6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde 4, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında 2 olmak üzere toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi

6 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde yapılan keşif ve gözetleme sırasında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyon görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürürken, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı.
 
Mardin Ömerli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerle birlikte; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 60 adet M-16 fişeği, 8 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska, 1 adet şarjörlük, 1 adet telsiz, 1 adet pil bloğu ele geçirildiği bildirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.
 

İHA

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