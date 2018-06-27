6 zehir taciri gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda M.K(34),U.K(29),C.T(30),H.A(36),A.K(28) ve S.T(40) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 17 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 6 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.