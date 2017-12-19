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60 YAŞINDAKi KADINA CiNSEL iSTiSMAR

Kayseri’de 60 yaşındaki kadının evine yoğurt kabı isteme bahanesiyle girerek, kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 55 yaşındaki sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

60 YAŞINDAKi KADINA CiNSEL iSTiSMAR

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık D.B., mağdur kadın H.T. ve oğlu H.G. ile avukatlar hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.
D.B. savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmezken, mağdur H.T. ise şikayetçi olduğunu söyledi. H.T.’nin oğlu H.G. de sanık D.B.’den şikayetçi olmadığını ifade etti.
Mahkeme heyeti 55 yaşındaki tutuklu sanık D.B.’ye ‘basit cinsel istismar’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
İHA

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