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65 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri'de 65 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

65 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri birden fazla asayiş suçundan toplam 65 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan İ.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 hafta süren çalışmalar neticesinde İ.Ç.'nin polisten gizlenmek için sürekli ikamet değiştirdiği belirlendi. Polis, üç ayrı bölgede çok sayıda ikamette İ.Ç.'nin izini sürdü. Ekipler, İ.Ç.'nin en son Kayabaşı Mahallesi 6355. Sokak'ta bulunduğunu tespit etmesinin ardından eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İ.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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