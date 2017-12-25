650 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda 27 plakalı bir minibüsün durdurulduğu öğrenildi. Minibüste yapılan aramalarda, tavan döşemelerine gizlenmiş vaziyette 650 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Araçta bulunan A.P. ve N.K. isimli şahısların gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.