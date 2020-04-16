Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

66 DAİRENİN BULUNDUĞU 3 BLOK KARANTİNA ALTINA ALINDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 bloğun görevlisi olarak çalışan kişi, hasta ziyaretine gittikten sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca, 66 dairenin bulunduğu site karantina alındı. Bina sakini Ahmet Bahar, “Görevli hastanede yatıyor” dedi.

66 DAİRENİN BULUNDUĞU 3 BLOK KARANTİNA ALTINA ALINDI

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Veziler Caddesi üzerinde bulunan 3 bloklu Pınar sitesinde bina görevlisi olarak çalışan Ali isimli görevli, bir süre önce hastalanan site sakinine ziyarete gitti. Ziyaretin ardından hastalanan bina görevlisi hastaneye kaldırılınca, 66 dairenin bulunduğu site karantina altına alındı. Apartmanların girişine güvenlik bariyeri çekilirken, polis ve bekçiler de binadan çıkışa izin vermiyor.




Bina sakinlerinden Ahmet Bahar, yaptığı açıklamada, “Ben sanayide aracımla uğraşıyordum. Hanım ‘Biraz eve erzak al, binayı karantinaya alıyorlar’ dedi. Bende çıktım, geldim. Bize bir bilgi veren olmadı ama benim duyduğum kadarıyla, bizim 3 bloğun görevlisi 1 kişi. C blokta olan bir hastaya kapıcı ziyarete gitmiş. O esnada sağlık görevlileri gelince görevliyi ve evini karantinaya almışlar. O şuanda hastanede yatıyor. O yüzden dolayı komple 3 bloğu da karantinaya almışlar. Ben uluslararası tur şoförüyüm. Bu hastalık çıktıktan sonra her yurtdışına çıkıp gelince 14 gün karantinaya giriyoruz. Mart ayında geldiğimde yine karantinada kalmıştım. Bu sefer 2’inci karantina oldu. Kötü bir duygu. Vatandaşlarımız evinden çıkmasınlar. Misafirliğe gitmesinler. Anne, babaya dahi gitmesinler” ifadelerini kullandı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri KarantinaKarantina Haberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.