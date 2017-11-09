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69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri-Malatya karayolunda Narkotik ve KOM Şube ekiplerinin bir tırda yaptığı aramalarda 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında Narkotik ve KOM Şube ekipleri tarafından bir tır durdurularak dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda karton kutuların içinden 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tır sürücüsü Y.Y. ile araçta bulunan F.Ö.'nün gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.
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s .t 4 ay önce

türk sıgarasını uygun tutun milleti kaçak sıgaraya yönlendirmeyin en düşük türk sıgarası 10 tl kaçak ise 4 tl oda sıgara oda sıgara bu yüzden millet kaçak sıgaraya yönlendi

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