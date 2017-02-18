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7 aylık hamile eşini boğarak öldürdü

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 7 aylık hamile eşini boğarak öldürdü.

7 aylık hamile eşini boğarak öldürdü
Edinilen bilgiye göre olay dün Yeşilmahalle Kayalı Sokakta meydana geldi. Meydana gelen olayda Suriye uyruklu Fatma El Muhammed (24) yakınları tarafından ikametinde ölü bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de ölen kadının eşi olan Ahmet H.’yi gözaltına aldı. İncelemelerin ardından kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp’ta yapılan otopside Fatma El Muhammed’in 7 aylık hamile olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Fatma El Muhammed’in eşi Ahmet H. ise Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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