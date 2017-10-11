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7 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 7 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

7 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 7 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak S.Ö. ve O.Ö.'nün gözaltına alındığı ve S.Ö.'nün hakkında yapılan işlemin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

İHA

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