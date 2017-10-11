7 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 7 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Ö. ve O.Ö.'nün gözaltına alındığı ve S.Ö.'nün hakkında yapılan işlemin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

İHA