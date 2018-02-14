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7 DEFİNE AVCISI YAKALANDI

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı.

7 DEFİNE AVCISI YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilhisat ilçesinde birinci derecede SİT alanı olan Selik Tepe mevkiinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen D.K., L.Ö., G.M., R.D., N.A., O.K., ile birinci derece SİT alanı olan Aziz Georgios kilisesi çevresinde dedektörle arama yapan E.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 7 kişi haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

İHA

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