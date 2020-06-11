Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kayseri'de çeşitli tarihlerde 7 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen biri kadın 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre çeşitli tarihlerde Hoca Ahmet Yesevi, Sahabiye, Erkilet Ertuğrul Gazi, Mimarsinan ve Mevlana Mahallelerinde bulunan iş yerlerinden televizyon çalınması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda meydana gelen 7 olayın şüphelilerinin H.G. (36) ve Ebru Ö. (30) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.