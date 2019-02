7 kişinin ölümüne sebep olan firari sanığın yargılandığı dava ertelendi

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 46 yaşındaki firari sanık Adnan Özdemir’in yanı sıra mağdur ve müştekiler Atilla H., Ertan D., Ahmet Ü., Ayşe K., Çilem Y., Derya Ü., Döndü K., Fatma K., İlhami K., Rabiya K., Safiye Ü. ve Seher Ç.’nin olduğu 12 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.







İddianamede ayrıca olay şöyle anlatıldı: “25 Mart saat:23.00 sıralarında kazada ölen sürücü Mehmet Üzüm’ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir’e ait otomobilin, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in 27 Mart’ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi.”







Trafik bilirkişi tarafından düzenlenen raporda aracı Adnan Özdemir’in kullandığının kesin olduğu, aracı çok hızlı, kontrolsüz ve ani kullandığı, kazada asli kusurlu olduğu, “bilinçli taksirli” davrandığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde şikayetçiler ve avukatı hazır bulundu. Önceki celse gelmeyen şikayetçiler Ayşe K., Derya Ü., han K., Çilem Y., Fatma K., Rabia K. duruşmaya gelerek ifade verdiler. Şikayetçi Ayşe K., “Olay yerinde değildim, kızım, damadım, torunlarım vefat etti, sanıktan şikayetçiyim, Allah’a sonra size güveniyorum” derken, şikayetçi Rabia K. da sanığın bir an önce yakalanması ve cezalandırılmasını istedi.

Şikayetçi olan Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, ‘7 kişinin katili yurt dışında elini kolunu sallayarak geziyor. Türkiye’de olmadığı kesin’ diyerek konunun Meclis’e iki kez taşındığını, sanığın Gürcistan’a kaçtığının tespit edildiğini, Türkiye'de yakalama kararının bir anlamı olmadığını söyleyerek sanık hakkında yurt dışı yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.







Mahkeme heyeti verdiği ara kararda 7 kişinin taksirle ölümüne ve 2 kişinin yaralamasına neden olma suçundan yakalama kararı bulunan firari sanık Adnan Özdemir’in yakalamanın infazının beklenmesine, şikayetçi avukatın 'yurt dışı yakalama kararı' çıkarılmasının bu celse reddine karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs 2019’a erteledi.







“Katilin bir an önce yakalanmasını istiyorum”

Oğlunu, kızını ve torunlarını kaybeden Safiye Üzüm, mahkeme çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ciğerim yanıyor, dayanamıyorum, anneyim, 7 tane ciğerimi kaybettim. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Kafamı yastığı koyup yatamıyorum, kendisi de koyamasın. Evlatlarımın hepsi genç genç gitti. Kızlarımın oğlumun psikolojisi bozuldu. Katilin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Benim çocuklar topraklarda yatıyor, o da mahpushanede sürünsün” dedi.

Şikayetçi İlhami Karaağağaç da adalete ve devlete güvendiğini söyleyerek, kısa zamanda kanun çıkıp bu kişi yakalanırsa aileyi memnun edecektir” derken avukatları Seyit Halil Yüzgeç, “Savcılık ve emniyet tutanaklarında yurt dışında olduğu beyan edilmesine rağmen, yurt dışında hiçbir tereddüt olmamasına rağmen, çünkü Türkiye’ye girdiğinde yakalamanın infazı gerçekleşirdi, demek ki halen yurt dışında. İki celsedir yurt dışı yakalama kararı verilmedi, hukuka aykırı olduğunu ve bu yanlışın düzeltileceğini düşünüyoruz. Adalet ne kadar erken verilirse, o kadar adaletlidir” şeklinde konuştu.

Av. Yüzgeç, kardeşleri ve eşi ile birlikte gittiği beyanlarla sabit olduğunu, Gürcistan’a birlikte çıktıkları ve daha sonra kardeşleri ile eşinin Türkiye’ye döndüğünü, sanığın halen yurt dışında olduğunu öğrendiklerini ifade etti.