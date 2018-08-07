7 kişiyi öldüren katil adliyeye sevk edildi

Kayseri'de ilk olarak kıskandığı kız kardeşini 14 yaşında iple boğarak öldüren ve 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen Hamdi Kayapınar, kırmızı bir bisiklet ve av tüfeği kullanarak Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç, Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdulah Aslan ve Cafer Şahin'i öldürmüştü.

Öldürdüğü kişileri 'av' gasp ettiği para ve eşyaları ise 'av ganimeti' olarak gördüğünü, kendisini ise 'avcı' diye tanımlayan Hamdi Kayapınar, 4 kişiyi de yaralamıştı.

1998-2001 yıllarında 6 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası verilen Hamdi Kayapınar, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, Ankara'da kaldığı cezaevinden 2016'da Şubat'ta salıverildi.

Memleketi Kayseri'ye gelen, polis merkezinde imza vermesi ve düzenlenecek eğitim programlarına katılması gereken Kayapınar, infaz savcılığına dilekçeyle başvurarak can güvenliği olmadığı gerekçesiyle denetimli serbestlikten yararlanmak istemediğini söyledi. Kayapınar, 1 Mart 2016 tarihinde yeniden cezaevine girdi.

2 Ağustos 2018 tarihinde Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde özel bir villanın güvenlik görevlisi olan Sami Yılmaz av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olay sonrasında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sami Yılmaz'ın maskeli, eldivenli ve kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından av tüfeği ile ateş edilerek öldürülmesi ve maktule ait tabancanın ve malzemelerin yağma edilmesiyle ilgili saha çalışması çalışması başlattı, olay öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının inceledi. Olay yerinde bisikletle keşif yapan zanlının son olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne girdiğini belirleyen ekipler saha çalışması yaptı.

Cinayetin zanlısı olarak 1998 ve 2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan Hamdi Kayapınar tespit edildi ve gece Özel Harekat, Jandarma ve KOM Şube ekiplerinin de desteği ile Hamdi Kayapınar'ın kaldığı eve baskın düzenlendi. Katil zanlısı Hamdi Kayapınar, suçta kullanılan av tüfeği, geçtiğimiz günlerde öldürülen Sami Y.’ye ait ruhsatlı tabancı, maske, eldiven, daha önceki olaylarda kullandığı bisiklete benzer kırmızı bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Cinayeti itiraf etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya çekilen Hamdi Kayapınar, maktulü kulübe de tabanca ile nöbet tutarken gördüğünü, şahsı daha önce tanımadığını, hasımları olduğu için sadece tabancasını gasp etmek amacıyla öldürdüğünü itiraf etti.

