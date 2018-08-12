7 zehir taciri gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 4 ayrı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.K.(25), E.G(31),D.K(31) V.Ş(32) ve A.S, Y.A.(33) ile M.D.(24) yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan zanlılardan 2 kilo esrar, 1 parça eroin, 1 parça metamfetamin, 5 adet extacy hap, bir adet tabanca ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.