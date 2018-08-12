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7 zehir taciri gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 7 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. 

7 zehir taciri gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 4 ayrı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.K.(25), E.G(31),D.K(31) V.Ş(32) ve A.S, Y.A.(33) ile M.D.(24) yakalanarak gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan zanlılardan 2 kilo esrar, 1 parça eroin, 1 parça metamfetamin, 5 adet extacy hap, bir adet tabanca ele geçirildi. 
Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi.  

İHA

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