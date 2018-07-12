71 yaşındaki eşini yastığın altındaki bıçak ile öldürmüş

25 Mayıs’ta Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda iddiaya göre M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K., bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.K., ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K., tutuklandı.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık M.A.K. (72) ile sanığın şikayetçi oğlu M.K. ve sanık avukatı hazır bulundu.



“KADIN BENİ GÜCÜ YETSEYDİ ÖLDÜRECEKTİ”



72 yaşındaki sanık M.A.K. mahkemede cinayeti şöyle anlattı: “Karım S.K. ile yeğenim N.K. ile telefonda konuştuğunu duydum. Bir sefer 10 gün evden gitti, olay gününden önce geldi, eşim akşam yatakta yastığın altına beni öldüreceğini söyleyerek bıçak koydu. Herkes yatıyorken, telefon çaldı, ben yatağımda söylenenleri duydum, yarın yine gideceğini söylüyordu. Tartıştık, önce sürahi ile kafasına vurdum, o da sopa ile başıma vurdu, başım döndü. Kadın beni gücü yetseydi öldürecekti. Kendimi korumak için yastığın altındaki bıçağı alarak vurdum, kaç kez vurduğumun farkında değilim. Yaptığıma çok pişmanım, sonra komşuya söyledim, polis geldi, götürdü. Kafama altı dikiş atıldı. Sürekli beni tek başıma bırakıp gidiyordu. Ben kaderime razıyım.”



“BABAM PARANOYAKTIR, ANNEMLE KAVGA ETTİĞİ İÇİN AĞABEYİM CANINA KIYDI”



Sanığın şikayetçi oğlu M.K. ise “Bütün söyledikleri yalan. En baştan anlatacak olursam babam paranoyaktır, annemle sürekli kavga ederdi. 94’lü yıllarda Elbistan’da annem ile babamın kavgası yüzünden ağabeyim kendisini öldürdü. Babam evi terk ederdi, ben küçüktüm, ağabeyim babamı arayıp, çağırır, ‘gelmezsen kendimi öldürürüm’ dedi, babam da ‘benim 5 tane oğlum var, 1 tane eksilmiş olur’ demişti, ağabeyim de canına kıydı. O yüzden oradan taşındık” dedi.

Bu sırada sanık M.A.K.’nin ağladığı görüldü.



“ET MAKİNESİNİN ÜZERİNDE DAHİ KAN VARDI”



Şikayetçi M.K. annesinin leke bırakacak bir kadın olmadığını söyleyerek, “Annem gibi namus timsali bir kadına böyle leke atarak kendi ahiretini karartıyor. Babam uçkur düşkünü birisidir. Annem kanser hastasıydı, son zamanlarında bırakın yürümeyi, emeklerdi. Amcamın oğlu N.K. ziyarete geldi. Babam en son onu gördüğü için paranoya yaptı. Mersin’de otururken de başka birisi için böyle yalan ve iftiralar attı. Olaydan sonra eve gittiğimde et makinesinin üzerinde dahi kan vardı” diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen N.K. de “Sanık amcam olur. Ben amcamı 30 yılda belki 3 defa görmüşümdür. Sanığın kulakları duymadığı için yengemi telefon ile arar, halini hatırını sorardık. Telefon kayıtlarımıza bakabilirsiniz” dedi.

Mahkeme heyeti beklenen rapor nedeniyle duruşmanın Eylül ayına ertelenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

