Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

75 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

Ülke genelinde 15 ayrı nitelikli yağma suçundan 75 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, kullandığı sahte kimlikle Kayseri’de yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında 15 ayrı nitelikli yağma suçundan toplam 75 yıl hapis cezasıyla ülke genelinde aranan 71 yaşındaki K.Y.’nin Kayseri ilinde olduğu tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanabilmesi için yapılan uzun süreli ve detaylı çalışmalar neticesinde şüpheli K.Y. yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli K.Y.’nin kullanmakta olduğu sahte kimlik ile birlikte yakalandığı ortaya çıkarken, şüpheli polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemAsayişKaçakSahte Kimlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.