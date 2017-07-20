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77 hırsızlık olayında 46 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de 15 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 77 adet hırsızlık ve oto hırsızlık olaylarında 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

77 hırsızlık olayında 46 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 29 hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 27 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 13'ünün tutuklandığı kaydedildi.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından ise 48 olayla ilgili olarak çalışma yapıldığı gözaltına alınan 19 şahıstan 1'inin tutuklandığı, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

İHA

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