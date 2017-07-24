Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

78 gram bonzai ele geçirildi

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 gram satışa hazır metamfetamin ile 78 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

78 gram bonzai ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' işlem yapılan ve adli mercilerce tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan H.K.'nin (30) evinin bulunduğu apartmanın çatı katında şahsın daha önceden saklandığı uyuşturucu maddelerin bulunduğu yönünde bilgi alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda H.K.'nin evinde ve çatı katında arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30,65 gram metamfetamin maddesi ile 78,45 gram bonzai maddesi ile birlikte bu maddelerin satışında kullanılan bir adet hassas terazi, bir adet tabanca şarjörü ve bu şarjöre takılı halde 7 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.