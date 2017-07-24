78 gram bonzai ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' işlem yapılan ve adli mercilerce tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan H.K.'nin (30) evinin bulunduğu apartmanın çatı katında şahsın daha önceden saklandığı uyuşturucu maddelerin bulunduğu yönünde bilgi alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda H.K.'nin evinde ve çatı katında arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30,65 gram metamfetamin maddesi ile 78,45 gram bonzai maddesi ile birlikte bu maddelerin satışında kullanılan bir adet hassas terazi, bir adet tabanca şarjörü ve bu şarjöre takılı halde 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İHA

