2 Haziran tarihinde By-Lock programı kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve daha önce Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) ihraç edilen Ali U., Mehmet Fatih S., Fehmi T., Metin A., Çağrı Ş., Hüsne Sakallı A. ile karıkoca olan Mehmet Güngör K. ve Esma K. işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
8 akademisyen adliyeye çıkarıldı
Kayseri merkezli Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) ihraç edilen öğretim üyelerine yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye çıkarıldı.
07 Haziran 2017 Çarşamba 14:02
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