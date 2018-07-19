8 camide imamların mikrofonunu çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'deki Hunat Camii, Erciyesevler Camii, Bahçelievler Alparslan Camii, Erciyes Üniversitesi Camii, Talas Hacı Sait Yurttaş Camii ve Kümeevler Camii'nden farklı tarihlerde ses sistemi ve mikrofonlar çalındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızın yakalanması için çalışma başlatılarak güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerden eşkali belirlenen 35 yaşındaki zanlı Gökay Y. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler de ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.

