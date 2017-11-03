8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana gelen olayda 2 yaşındaki M.A.Ç.'nin bir apartmanın 8. katından düştüğü öğrenildi.
Ağır yaralanan M.A.Ç. olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük M.A.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan M.A.Ç. olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük M.A.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İHA