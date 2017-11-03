8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana gelen olayda 2 yaşındaki M.A.Ç.'nin bir apartmanın 8. katından düştüğü öğrenildi.Ağır yaralanan M.A.Ç. olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük M.A.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.