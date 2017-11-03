Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri'de 8. kattan düşen bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

8. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Eskişehir Caddesi'nde meydana gelen olayda 2 yaşındaki M.A.Ç.'nin bir apartmanın 8. katından düştüğü öğrenildi.
Ağır yaralanan M.A.Ç. olay yerine gelen ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük M.A.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.