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8 sanığa FETÖ’den ceza yağdı

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)’nün gizli iletişim ağı by lcok programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında mübaşir, polis ve öğretmen ile ev hanımının olduğu 8 sanığa, 4 yıl ila 12 yıl arasında hapis cezaları verildi.

8 sanığa FETÖ’den ceza yağdı
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dosyalarda yargılanan tutuklu sanıklar ihraç polis M.K., ihraç öğretmen İ.Y. ve B.E. ile tutuksuz sanıklar K.Y., kadın B.E., ev hanımı kadın M.N.Y. ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca, tutuklu sanık A.D. Tokat T Tipi Cezaevi’nden, ihraç mübaşir M.K. de tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edildiler.
Tutuksuz sanık K.Y., mahkemede “Ben terörist değilim, terörle mücadele ederken, terörle yargılanıyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” derken, etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz kadın sanık B.E. ise “Böyle bir suçtan yargılanmaktan utanıyorum, pişmanım” dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık A.D.’ye kastın yoğunluğu da gözetilerek ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 12 yıl, tutuksuz kadın sanık M.N.Y.’ye aynı suçtan 8 yıl 9 ay, tutuksuz sanık K.Y.’ye 7 yıl 6 ay, tutuklu sanıklar M.K., B.E., İ.Y. ve M.K.’ye ayrı ayrı 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz kadın sanık B.E.’ye ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi. Tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliye eden mahkeme, tüm sanıklara yurt dışı yasağı konulmasına hükmetti. Sanıklara verilen karar Yargıtay’da onandıktan sonra sanıkların cezaları infaz edilecek.

İHA

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