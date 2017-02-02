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8 şüpheli daha gözaltına alındı

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen, aralarında polis ve başpolislerin de bulunduğu 8 emniyet personeli daha gözaltına alındı. 

8 şüpheli daha gözaltına alındı

Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 8'i daha yakalandı.

Gözaltına alınan 8 zanlı, Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 33 şüpheli gözaltına alınmış, 19 zanlı tutuklanmıştı.

Firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA

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