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9 araçtan akü çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 9 ayrı araçtan akü çalan 3 kişi yakalandı. Şahısların araçlardan aküyü alarak kayıplara karışması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Oruç Reis, Mithatpaşa ve Şeker Mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarda 9 ayrı aracın aküsü çalındı. Olaylarla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayların şüphelilerinin M.K. (28), M.M. (18) ve O.K. (21) olduğunu belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şahısları yakalayarak gözaltına alırken, aramalarda ise 7 çalıntı akü ele geçirdi.
Aküler, sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

İHA

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